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Hepsiburada, Emirdağ, Ekonomi

Hepsiburada'dan 5 bin kişilik yeni istihdam atılımı

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Hepsiburada olarak Akıllı Operasyon Merkezi'miz, Hepsijet ve Hepsiexpress hizmetlerimiz için bu yıl sonuna kadar 5.000 kişilik bir ek istihdam oluşturmayı hedefliyoruz.

06.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:52
Hepsiburada'dan 5 bin kişilik yeni istihdam atılımı

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Hepsiburada olarak Akıllı Operasyon Merkezi'miz, Hepsijet ve Hepsiexpress hizmetlerimiz için bu yıl sonuna kadar 5.000 kişilik bir ek istihdam oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 2020 sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayacak.

Geçen günlerde sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek olan Hepsiburada'nın, ek istihdamıyla operasyon ve dağıtım alanındaki toplam çalışan sayısı 7 bin 500'e yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, Türkiye'ye yatırıma devam ettiklerini belirterek, "Hepsiburada olarak yeni ürünler, hizmetler, teknolojik çözümler ile yatırım yapmaya ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Özellikle, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, Hepsiburada ailesi olarak, tam bir görev bilinciyle vazifemizi yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Hepsiburada olarak Akıllı Operasyon Merkezi'miz, Hepsijet ve Hepsiexpress hizmetlerimiz için bu yıl sonuna kadar 5.000 kişilik bir ek istihdam oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de hayat eve sığsın diye görevimizin başındayız"

Murat Emirdağ, tüm Türkiye'ye kesintisiz teslimat ağıyla ulaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'ye hizmet veriyor, halkımızın ihtiyaçlarına evde ulaşabilmesi amacıyla hizmetimizi kesintiye uğratmadan sürdürebilmek için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını özenle karşılarken gerek onların gerek çalışanlarımızın ve gerekse tüm toplumun sağlığını azami düzeyde koruyacak şekilde, hijyen kurallarına uyarak, Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz teslimat yapmaya devam ediyoruz.

Bu zorlu dönemde, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için, ekstra çözümler üretmeye de özen gösteriyoruz. Örneğin, son dönemde, Hepsiexpress ile hizmet ağımızı genişleterek taze gıda, sebze, meyve, süt, et, balık gibi tüm günlük süpermarket ihtiyaçlarını müşterilerimizin kapılarına tercih ettikleri saat aralıklarında teslim etmeye başladık. Düzenli olarak yürüttüğümüz kampanyaların yanı sıra, müşterilerimizin rahatlıkla tüm alışverişlerini yapabilmeleri için, anında online tüketici kredisi ve çoklu kredi kartı ile ödeme kolaylığı gibi finansal çözümleri de sunmaya devam ediyoruz."

Emirdağ, ülkece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele verilen dönemde, Sağlık Bakanlığı'nın rehberliği doğrultusunda, önce hijyen ve sağlık bakış açısıyla hareket etiklerini belirtti.

Aldıkları hijyen önlemlerine ilişkin Emirdağ, "Akıllı Operasyon Merkezi'ne gelen her ürün, detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra kabul ediliyor. Siparişler gerekli hijyen tedbirlerini alan ekipler tarafından paketleniyor. Tüm siparişler dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıkıyor ve Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim ediliyor. Bu vesileyle; gece gündüz demeden özveriyle görevlerini devam ettiren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve sağlık, güvenlik, üretim, operasyon ve kargo sektörü çalışanlarına Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak yürekten şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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