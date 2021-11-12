Hepsiburada'dan 10 bin KOBİ'ye 5 milyon liralık reklam desteği

Hepsiburada ve Facebook, platformu üzerinden satış yapan KOBİ'leri potansiyel müşterileriyle buluşturmak amacıyla iş birliğine imza attı. İki şirketin oluşturduğu ortak performans reklam platformu aracılığı ile Hepsiburada üyesi KOBİ'ler milyonlarca kişiye ulaşma ve satışlarını artırma imkanına kavuşacak.

Hepsiburada, dünya sosyal medya devlerinden Facebook ile iş birliği yaparak yeni bir reklam platformu oluşturduğunu açıkladı.

Hepsiburada'nın Facebook iş birliği ile oluşturduğu bu yeni nesil sosyal medya reklam ürünü 'Managed Partner Ads (MPA)' yani 'İş ortağı Yönetimli Reklam' platformunun, 3 Kasım itibarıyla işletmelerin kullanımına açılacağı bildirildi. Hepsiburada ve Facebook ortaklığı ile oluşturulan ve KOBİ'lere özel lanse edilen bu performans reklam platformu sayesinde Hepsiburada üyesi işletmelerin, Hepsiburada verilerini kullanarak Facebook ve Instagram üzerinden en verimli şekilde hedefli reklamlarını verebilecekleri kaydedildi.

ZİYARET EDİLME TRAFİĞİNİ 10, SATIŞLARI 3 KAT ARTIRMA İMKANI

Türkiye'nin Hepsiburada'sı ve sosyal medya devi Facebook iş birliği ile kullanıma sunulan bu yeni nesil reklam platformu ile Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan KOBİ'ler, Facebook ve Instagram üzerinden verecekleri reklamlarıyla ziyaret trafiklerini 10 kat ve satışlarını ise 3 kat artırma imkanı bulacaklar.

Yeni nesil reklam platformuna ilişkin Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hepsiburada ve Facebook'un uzman ekiplerinin ortak çalışmalarıyla, KOBİ'lere büyük bir marka bilinirliğini ve satışlarını artırma imkanı sunan MPA'nın kurulumu, yönetimi ve kullanımı da son derece kolay kurgulandı. Hepsiburada üyesi işletmelerin, logolarıyla birlikte Facebook'ta bir sayfa oluşturmalarıyla başlayan MPA reklam platformunun kurulum ve reklam verme süreci, Hepsiburada üye işletmelerine özel olarak oluşturulan Facebook reklam panelinde varlık tanımlama, bütçe belirleme, reklamı oluşturma, ürün inceleme ve ön izlemeyi kapsayan 5 adımda ve sadece 30 saniye süren işlemlerle tamamlanıyor. Bu basit adımlarla öne çıkarılmak istenen ürün ve sunulan kampanyanın detaylarıyla kolayca hazırlanan reklam, saatler içinde Facebook ve Instagram üzerinden milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşuyor. Son derece kolay kullanımı sayesinde Hepsiburada üyesi işletmeler, Facebook ve Instagram'da yer alacak reklamlarının bütçelerini ve kampanyalarını da anlık olarak yönetebiliyor" bilgilerine yer verildi.

TOPLAMDA 5 MİLYON TL'LİK BÜTÇE DESTEĞİ

Hepsiburada, şimdiden 10 bine yakın üyesinin kullanımına sunduğu platformu 3 Kasım'da uygulamaya sokacağını duyurdu. 'Managed Partner Ads (MPA)' yani 'İş ortağı Yönetimli Reklam' platformuna özel, 31 Aralık'a kadar bu platformu kullanacak üyelerine bireysel olarak 500 TL olmak üzere toplamda 5 milyon TL'lik bütçe desteği de sağlayacak.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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