Hepsiburada'da Kredili Dönem Başladı!





Türkiye İş Bankası ve Hepsiburada'nın imza attığı işbirliği ile internet alışverişlerde tüketicilere kolaylık sağlayan Anında Alışveriş Kredisi adlı yeni bir ödeme sistemi hayata geçirildi. Türkiye'de bir ilk olan bu yöntemle İş Bankası müşterileri, Hepsiburada'dan yapacakları 750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerini, siparişlerini verdikleri sırada 48 aya varan taksitlerle kolaylıkla yapabiliyor. Banka müşterileri bu altyapı sayesinde alışveriş yaparken, kredi faizine ek bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat anında kredi kullanabiliyor.



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İş Bankası müşterilerinin satın almak istedikleri ürünlere 48 aya varan geri ödeme seçenekleriyle sahip olabilmesini sağlayan Anında Alışveriş Kredisi, arka planında Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface-API) teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde tüketiciler, Hepsiburada platformundan farklı bir siteye yönlendirilmeksizin, aynı platform içerisinde hem alışverişlerini tamamlama hem de İş Bankası'ndan Anında Alışveriş Kredisi kullanarak kolayca ödeme yapma imkanı buluyor.







İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yeni ödeme sisteme ilişkin yaptığı açıklamada, e-ticaret sektöründe Türkiye'de bir ilk olan bu ödeme yöntemi ile banka olarak online alışveriş ve kredi ihtiyacınıbirleştirdiklerini vurguladı. Sezen, "İlk olarak Hepsiburada işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Anında Alışveriş Kredisi hizmetimiz hem alışverişlerinde dijital kanalları kullanan müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli bir çözüm sunuyor, hem de e-ticaret firmalarının satışlarına anında destek sağlayacak bir yenilik getiriyor" dedi.



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Hepsiburada Mali İşler Grup Başkanı Korhan Öz ise şunları kaydetti: "E-ticaret alanında müşteri deneyimini geliştiren ve etkileyen en önemli faktörler arasında kolaylık ve hız geliyor. Hepsiburada yeni hizmetleri müşterilerine sunarken, her zaman hayatları daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. İş Bankası ile yaptığımız işbirliği ile Türkiye'de bireysel kredi ile alışveriş yaptıran ilk online alışveriş platformu olarak e-ticarette yeni bir çığır açıyoruz. Bu çok önemli yeniliği İş Bankası ile işbirliğinin bir sonucu olarak gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İş Bankası'nın bu yeni ödeme sistemi sayesinde, Hepsiburada üzerinden alışveriş yapan İş Bankası müşterileri, hem alışverişini yapıyor hem de kolayca kredisini kullanmış oluyor. Üstelik bu işlemi, Hepsiburada sayfasındaki alışveriş deneyiminden ayrılmadan gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar."



Alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden İş Bankası müşterilerine kolaylık, konfor ve 48 aya varan vade imkanı sağlayacak Anında Alışveriş Kredisi'ne ilişkin detaylı bilgiye, isbank.com.tr'den, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubesinden, İş Bankası şubelerinden ve hepsiburada.comüzerindenulaşılabiliyor.





















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