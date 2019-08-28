Hepsiburada'da "araba satışı" başladı

28.08.2019 11:22

Hepsiburada, sınırlı stoklarla olan Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP benzinli ve manuel otomobillerin satışına başladı. Fırsatı yakalayanlar dilerlerse tutarı 4 taksitle ödeyebilecek.



Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, zengin ürün gamına bu kez online satışta alışılmamış bir ürünü, üstelik çok özel bir indirim fırsatıyla dahil etti.



Sınırlı stoklarla olan bu fırsatla arabasını yenilemek isteyenler, ÖTV artışından etkilenmeden avantajlı fiyatla Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP manuel vitesli, benzinli otomobil sahibi olabilecek.



Black Friday'de benzeri bir uygulama yapan Hepsiburada'nın bir gün boyunca sürecek stoklarla sınırlı kampanyasında sunulan ürünün toplam fiyatına, ÖTV, KDV, plaka ve ruhsat masrafları da dahil edilecek.



Sıfır otomobildeki en avantajlı fiyatın sunulduğu kampanyadan yararlananlar, noter veya trafik tescil müdürlüğündeki resmi işlemlerin yerine getirilmesinden ardından, en geç 5 iş günü içerisinde arabalarına ulaşabilecek. Teslimatlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun, Kütahya ve Bursa illerinde, Araba Sepeti tarafından belirlenen noktalara yapılacak.

Kaynak: AA