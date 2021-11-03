Hepsiburada, bu yıl İstanbul Maratonu'na destek veriyor

İSTANBUL (AA) - Sponsor olarak İstanbul Maratonu'nu destekleyen Hepsiburada, sporcuların ihtiyaç duyacağı birçok üründe yaptığı maratona özel indirimlerle katılanları ve tüm sporseverleri koşturacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl İstanbul Maratonu'na destek veriyor. Bu çerçevede Hepsiburada, 7 Kasım Pazar günü 43'üncü kez koşulacak dünyanın ilk ve tek kıtalararası spor etkinliği İstanbul Maratonu'na sponsor oldu.

Hepsiburada, hem İstanbul Maratonu'nda koşacaklara hem de bu vesileyle tüm sporseverlere, İstanbul Maratonu'na özel olarak birçok spor malzemesi ve ürününde başlattığı kaçırılmayacak indirimlerle destek oluyor.

Hepsiburada online alışveriş platformu üzerinde İstanbul Maratonu'na özel olarak açılan sayfayı ziyaret edenler, spor ayakkabılardan şort ve taytlara, outdoor yağmurluklardan koşu bantlarına kadar yüzlerce spor malzemesi ve spor ürününe son derece cazip fiyatlarla sahip olabilecek.

Hepsiburada, 8 Kasım'a kadar geçerli olacak İstanbul Maratonu'na özel bu indirimlerle sadece maratona katılanları değil, tüm sporseverleri de koşturacak.

Dünyanın en tanınan spor etkinliklerinden olan ve 43 yıl ile hatırı sayılır bir geçmişe sahip İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya ve Avrupa arasında koşulduğu için ayrıca dünyanın ilk ve tek kıtalararası koşusu olma unvanına da sahip bulunuyor.

İstanbul Maratonu; "42 kilometre", "15 kilometre", "Paten" ve "Halk Koşusu" kategorilerinde yaklaşık 40 bin katılımcı ile koşulacak.

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