Hepsiburada, Bayramda 14 Milyon Ürünü Müşterilerine Sunuyor

Hepsiburada, Kurban Bayram'ında da 30'dan fazla kategoride mevcut 14 milyon ürünüyle, müşterilerinin ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Kurban Bayram'ında da 30'dan fazla kategoride mevcut 14 milyon ürünüyle, müşterilerinin ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Hepsiburada, müşterilerine, elektrikli mutfak terazi ve tartılarından kıyma çekme makinelerine, tava ve tencerelerden çay ve kahve makinelerine, kolonyalardan, şeker ve çikolatalara kadar tüm ihtiyaçları tek bir platform üzerinden satın alma imkanı veriyor.

Bayram öncesi derin dondurucu, mutfak terazileri, tava ve tencerelere talep arttı

Kurban Bayramı öncesinde e-ticaretten alışveriş yapanların ilgisi tava, tencere mutfak terazileri, ve gıda ürünlerini her mevsim taze tutan derin donduruculara yöneldi. Et, meyve, sebze gibi ürünleri uzun süre taze bir şekilde saklayarak, hem sağlıklı tüketim olanağı sunan hem de aile bütçesine katkıda bulunan derin dondurucular, özellikle bayram gibi kalabalık misafirlerin ağırlandığı günlerde en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor.



Hepsiburada'nın Trend Verileri'ne göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla derin donduruculara yüzde 72, mutfak tartı ve terazilerine yüzde 66, tava ve tencerelere ise yüzde 54 oranında daha fazla talep geldi. Kurban Bayramı öncesinde, en çok 26 -35 yaş grubu alışveriş yaparken, mutfak terazi ve tartıları İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra Antalya, Kocaeli, Muğla ve Eskişehir'de de tercih edildi. Derin dondurucularda ise Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana alışveriş sıklığıyla dikkat çeken iller arasına girdi. Tava ve tencere alışverişlerinde ise Kocaeli, Antalya, Muğla ve Balıkesir öne çıktı.



Sağlıklı ve iyi yaşam trendinin giderek artmasıyla tüketicilere evlerinin konforunda dilediği kadar kıyma çekmeye imkan tanıyan ve onlara zaman kazandıran kıyma çekme makinelerine, her geçen yıl daha fazla rağbet gösteriliyor. Kıyma çekme makinelerine İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dışında, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Antalya'dan da ilgi büyük. 25 -36 yaş grubunun tercih ettiği ürünleri, erkekler kadınlardan 4 kat daha fazla satın alıyor.

Hepsiburada, kurban kesiminde ve sonrasında gerekli olabilecek ve geçtiğimiz yılda da çok tercih edilen kesim aletleri, terazi ve tartı, kıyma makinesi, derin dondurucu, tava ve tencereler ile buzdolabı poşeti gibi ürünlerini, müşterilerine evlerinin konforunda sunuyor. Kurban kesimi öncesinde hazırlık için gerekli ürünler, kesim esnasında yardımcı ürünler ve kesim sonrasında dağıtım, paketleme, saklama ve temizlik için gerekli olabilecek ürünler bayram alışverişlerinde Hepsiburada'da öne çıkıyor. Türk kültürünün en önemli değerlerinden olan çay ve kahve ikramlarını daha da pratik hale getiren çay ve kahve makineleri bin 200'den fazla ürün seçeneğiyle Hepsiburada'da müşterilere sunuluyor.

Hepsiburada, müşterilerinin giyim kategorisinden bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını, market kategorisinden de eve yönelik ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlıyor. Hepsiburada, hızlı kargo seçeneklerinin yanı sıra indirimli ve uygun fiyat seçenekleri ile de müşterilerine avantaj sağlıyor.