Hepsiburada, bayram alışverişi trend verilerini açıkladı

Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerine 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidini her bütçeye uygun fiyat ve hızlı kargo seçenekleriyle sunan Hepsiburada, bayram alışverişi trend verilerini açıkladı.

Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerine 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidini her bütçeye uygun fiyat ve hızlı kargo seçenekleriyle sunan Hepsiburada, bayram alışverişi trend verilerini açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, geçen yılki Ramazan Bayramı'nda da olduğu gibi bu yıl da en yoğun alışveriş yapanlar 30-45 yaş aralığındaki müşteriler oldu. Bununla birlikte, 20-29 yaş aralığındaki müşteriler geçen yıla oranla bayram alışverişine yüzde 38 daha fazla ilgi gösterdi.

Bayram alışverişlerinde en çok talep gören ürünler arasında günlük ihtiyaçların yanında çocuk kitapları, edebiyat, eğitim ve kırtasiye ürünlerinin yer alması çocuklara bayramlarda hediye olarak özellikle eğitim ve kültüre yönelik ürünlerin tercih edildiğini ortaya koydu.

2020 Kurban Bayramı'nda en çok talep gören ürünler arasında maskenin üst sıralarda yer alması ise dünyanın salgın ile birlikte yeni normalin bir alışveriş trendi olarak öne çıktı.

Bayram alışverişlerinde telefon kılıfları ve t-shirt ürünleri her bayramda en çok talep gören ürünler arasında listede yerlerini koruyarak dikkati çekti.

Geçen bayramları da kapsayan detaylı Hepsiburada bayram alışverişi listesinde en çok talep görenler ise şöyle sıralandı:

"Edebiyat, eğitim, çocuk kitapları, kırtasiye ürünleri, cep telefonu, hırdavat, bebek bezi, sofra mutfak gereçleri, telefon kılıfları, t-shirt, bluetooth kulaklıklar, maske, alışveriş torbası, sporcu besinleri, şampuan, ıslak temizleme mendilleri, kolonya, içecekler, sebze ve meyveler, şeker ve çikolata."

En çok alışveriş yapan iller sıralaması değişmedi

Hepsiburada bayram alışverişi trend verilerine göre, bayram alışverişi trendlerine göre en çok alışveriş yapılan iller, 2020 yılında olduğu gibi 2021 Ramazan Bayramı'nda da değişmedi. Sıralamaya göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Konya bayram alışverişine en çok rağbet eden iller olarak ortaya çıktı.

2021 Ramazan Bayramı'nda en çok alışveriş yapılan ilçeler arasında ilk üç sırayı Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Ümraniye paylaştı. 2020 Kurban Bayramı'nda ise en çok alışveriş yapılan ilçeler ise sırasıyla Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Maltepe olmuştu.

Bu arada, Hepsiburada, Kurban Bayramı'na özel gerçekleştirdiği kampanya ile kullanıcılarının tüm bayram ihtiyaçlarını sunduğu anında indirimlerle karşılıyor.

Bu kapsamda kullanıcılar, Hepsiburada'dan yaptıkları 150 TL ve üzeri alışverişlerde anında 15 TL, 300 TL ve üzeri alışverişlerde anında 40 TL, 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 150 TL, 3 bin TL ve üzeri alışverişlerde anında 300 TL indirim fırsatı yakalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık