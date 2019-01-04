Hepsiburada, 2018 Yılının Elektronik Kategorisi Trendlerini Açıkladı

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2018 yılı elektronik kategorisi trendlerini açıkladı. Verilere göre, 2018 yılında kablosuz ürünlere ilginin katlanarak arttığı ortaya çıktı.

Hepsiburada, elektronik kategorisinin 2018 yılı tercihlerini açıkladı. Trend Raporu adıyla her 6 altı ayda bir yayınlanan raporda; bilgisayar, telefon, oyun konsolları ve kablosuz kategorilerinin talep artışı verilerine yer verildi. Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, kablosuz ürünlere ilginin 2018 yılında katlanarak arttığını vurguladı.

"KABLOSUZ HOPARLÖRE TALEP YÜZDE 106 ARTTI"

Hepsiburada, yayınladığı 2018 Trend Raporu ile kablosuz ürünlere ilginin arttığını ortaya koydu. Taşınabilir özelliğiyle dikkat çeken kablosuz hoparlörlere talep 2018'de geçen yıla göre yüzde 106 arttı. Sürekli karışarak zaman kaybına sebep olan kablolu kulaklıkların alternatifi kablosuz kulaklıklara ilgi yüzde 82 artarken, kablosuz oyun konsoluna talep yüzde 32 artış gösterdi.

TÜRKİYE 2018'DE DE PLAYSTATİON 4 ALDI

Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada oyun konsolları kategorisinde 2018'de en çok PlayStation 4'ün tercih edildiğini açıkladı. Yayınlanan rapora göre, PS4'ün yanı sıra oyun bilgisayarları, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve Nintendo ürünleri de rağbet gördü. En çok satan bilgisayar oyunları ise yılın oyunu seçilen God of War ve Red Dead Redemption 2 oldu. 2018 yılında oyun konsollarına ilgi 2017'ye göre yüzde 20 arttı. En çok alışveriş 25-35 yaş aralığı tarafından yapılırken, en çok alışverişi İstanbul yaptı. Ardından Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya sipariş oranlarıyla dikkat çekti.

BİLGİSAYAR KATEGORİSİNE TALEP YÜZDE 50'YE VARAN ORANDA ARTTI

Hepsiburada yayınladığı Trend Raporu'yla bilgisayar kategorisine talebin yüzde 50'ye varan oranda arttığını açıkladı. Bu kategoriden en çok alışveriş 25-35 yaş aralığı tarafından yapılırken; ürünlere en çok talep İstanbul'dan geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir takip etti. En çok rağbet gören ürün grubu klavye ve mouse gibi çevre birimleri olurken; aksesuarlar, veri depolama, yazıcı, bilgisayarlar, bilgisayar bileşenleri, ağ/modem ve yazılım ürünleri de en çok tercih edilen ürünler arasında yerini aldı.

YERLİ TELEFON KATEGORİSİNE TALEPTE YÜZDE 100'E VARAN ARTIŞ

2018 verilerine göre geçen yıla göre yerli telefonlara yüzde 100'e varan artış görüldü. Telefon kategorisine talep en çok 25-35 yaş aralığından geldi. İlgi en çok İstanbul'dan gelirken, onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Muğla, Tekirdağ takip etti. 2018'in en çok rağbet gören telefon aksesuarları ise bluetooth kulaklıklar ve mobil oyun aksesuarları oldu. - İstanbul

Kaynak: DHA