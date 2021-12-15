HEPSİ GRUBU'NUN ESKİ SOLİSTİ GÜLÇİN ERGÜL, TABURCU OLDU - Haberler
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HEPSİ GRUBU'NUN ESKİ SOLİSTİ GÜLÇİN ERGÜL, TABURCU OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül (36), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu.

BALIKESİR (DHA) - Balıkesir'de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül (36), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu. Tekerlekli sandayle ile hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü. Hastane çıkışında açıklama yapmayan Ergül'ün ailesiyle birlikte İzmir'e gideceği öğrenildi. Ergül, otomobile binerek yola çıktı.

HEPSİ GRUBU'NUN ESKİ SOLİSTİ GÜLÇİN ERGÜL, TABURCU OLDU

HEPSİ GRUBU'NUN ESKİ SOLİSTİ GÜLÇİN ERGÜL, TABURCU OLDU

HEPSİ GRUBU'NUN ESKİ SOLİSTİ GÜLÇİN ERGÜL, TABURCU OLDU

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