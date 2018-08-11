Hepsi Bir Haftada Yaşandı: Sıcak, Tayfun, Yağmur

Son bir haftada aşırı sıcaklar ve tayfunu bir arada yaşayan Tokyo, bu kez yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmur, bunaltıcı sıcağa çare olmadı. Son yıllarda görülen en yüksek sıcaklık değerleriyle mücadele eden Japonya, bu kez de yağmurun etkisi altına girdi. Hafta başında Japonya'nın Tokyo ve Kanto bölgelerini vuran 3 günlük tayfunun ardından yeniden yüksek sıcaklıklara uyanan Tokyo, bu sabah itibariyle yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmur, yaz boyu Japonya'da öldürücü dereceye ulaşan sıcakları düşüremedi. Tokyo'da hava sıcaklığı öğle itibariyle 35 dereceyi buldu.

SON YILLARDA GÖRÜLEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR Japonya'nın Kumagaya şehrinde ölçülen 41.1 derecelik rekor sıcaklıkla boğuşan Japonlar, alışık olmadıkları aşırı sıcaklardan şikayetçi. Rekor sıcaklığın görüldüğü Kumagaya şehrinde yaşayan Kaga Nori (28), bu yaz 40 dereceyi gördüğünü belirterek, "Etkilenmemek için bol bol su içiyorum. Bazen geceleri uyumakta güçlük çekiyorum" şeklinde konuştu. Tokyo yakınındaki Urawa şehrinde yaşayan Kawashita Watanabe (33) ise, "Şimdiye kadar Japonya'da yaşanan en sıcak yaz" dedi.

GÜNEŞ ÇARPMASI BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR Temmuz ayından bu yana 140 civarında kişinin aşırı sıcaklardan hayatını kaybettiği Japonya'da, güneş çarpması ve sıcağa bağlı hastalıklardan binlerce kişi hastanelere akın etti. Geçtiğimiz hafta kendisinin de güneş çarpmasına bağlı sağlık problemi yaşadığını kaydeden İrlandalı İngilizce Öğretmeni Tadhg Maloney, (43) "11 yıldır Japonya'da yaşıyorum. Bu bence en sıcak yaz. Diğer yazlardan farklı. Birçok insan sıcaklığa bağlı nedenlerle yaşamını kaybetti ya da hasta oldu. Beni de hayatımda ilk kez geçen hafta güneş çarptı" şeklinde konuştu. 14 yıldır Japonya'da İngilizce öğretmenliği yapan Avustralyalı Lee Neale (44) de, aşırı sıcakların şoke edici olduğunu belirtti. "Buna benzer sıcaklık derecelerini görmüştüm fakat bu kadar kötü değildi" diyen Neale, "Japonya genelde çok nemli fakat bu yaz nem oranı aşırı derecelere ulaştı. Sağlığıma dikkat etmek adına bol su içmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

HER GÜN FARKLI İKLİM Yaz boyunca fırtına ve sel gibi doğal afetlerle boğuşan Japonya'da aşırı sıcaklıklar doğal afet statüsünde kabul edilmiş, 150 civarında kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetmişti. Binlerce kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu ülke, hafta başında da 3 gün süren tayfunla zor günler yaşamıştı. Tayfunun ardından sıcaklık değerlerinin 35 dereceyi bulduğu Tokyo, bugün itibariyle yağmura merhaba dediyse de, sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanmadı.

EN POPÜLER PROMOSYON Aşırı sıcakların günlük yaşamı olumsuz etkilediği Japonya'da vatandaşlar mümkün olduğunca klimalı yerlerde bulunmaya özen gösteriyor. Ticari markalar ise, cadde ve tren istasyonlarında, adlarına ürettirdikleri yelpazeleri promosyon olarak halka dağıtıyor.

(İHA)