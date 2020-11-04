Hepsi Benim yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Hepsi Benim yarışması başvuru ekranı!
Çağla Şıkel'in sunumuyla Hepsi Benim yakında başlıyor! Peki, Hepsi Benim yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Hepsi Benim yarışmasına başvuru nasıl yapılır?
Hepsi Benim yarışması yakında başlıyor. Peki, Hepsi Benim yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Çağla Şıkel'in sunacağı Hepsi Benim yarışması konusu ne? İşte, Hepsi Benim yarışması başvuru ekranı!
HEPSİ BENİM YARIŞMASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Yapımını Provizyon Medya'nın üstlendiği, sunuculuğunu sevilen isim Çağla Şıkel'in yapacağı, Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada'nın katkılarıyla FOX ekranlarındayayınlanacak "Hepsi Benim" yarışma programının ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.
Eğlenceli tanıtımda, Çağla Şıkel kullandığı ürün ve aksesuarları beğenen kişilerden ürünün fiyatını tahmin etmesini istiyor.
Çağla Şıkel'in renkli sunumuyla gerçekleştirilecek programda; hayatın hemen hemen tüm alanlarında kullanılan ürünlerin fiyatlarını tahmin yoluyla bulmaları istenen yarışmacılar, rakiplerini geride bırakarak Hepsiburada hediye çeki ödülüne ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklar. Dinamik ve eğlenceli yarışma programı her bölüm beş ayrı etaptan oluşacak ve son etapta yarışan çiftlerin finaldeki başarısı büyük ödülü kazanmalarını sağlayacak.
Yarışmacıların kıyasıya mücadele edecekleri, sürpriz etapları ve ödülleriyle "Hepsi Benim" yakında FOX'ta ve Hepsiburada platformlarında yayında!
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