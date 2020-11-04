Hepsi Benim yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Hepsi Benim yarışması başvuru ekranı!

Çağla Şıkel'in sunumuyla Hepsi Benim yakında başlıyor! Peki, Hepsi Benim yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Hepsi Benim yarışmasına başvuru nasıl yapılır?