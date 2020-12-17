Hepsi Benim programı ne zaman yayınlanıyor? Hepsi Benim programı sunucusu kimdir?

Yeni yarışma programı ilk bölümü ile dikkat çekmeyi başardı. Hepsi Benim programı ne zaman yayınlanıyor? Hepsi Benim programı sunucusu kimdir?

HepsiBenim programı ne zaman yayınlanıyor? HepsiBenim programı sunucusu kimdir? Detaylar habermizde.

HEPSİ BENİM PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

FOX TV ekranlarının yeni yarışma programı Hepsi Benim ilk bölümü ile dikat çekmeyi başardı. İlk bölümü 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat 23:55'te Hepsi Benim'in izleyicileri ile buluştu. Yeni bölümü bu akşam FOX ekranlarında yayınlandı.

HEPSİ BENİM PROGRAMI SUNUCUSU KİM?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan "Hepsi Benim" yarışma programının sunucu koltuğunda başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Çağla Şikel bulunuyor