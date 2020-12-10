"Hepitalizm" kitabının geliri dar gelirli kadınlar için kullanılacak
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"Hepitalizm" kitabının geliri dar gelirli kadınlar için kullanılacak

10.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:22

Mikro Kredinin Kurucusu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül tarafından kaleme alınan "Hepitalizm" adlı kitabın geliri dar gelirli kadınlar için kullanılacak.

Mikro Kredinin Kurucusu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül tarafından kaleme alınan "Hepitalizm" adlı kitabın geliri dar gelirli kadınlar için kullanılacak.

Kayapınar, Bağlar ve Sur Mikro Finans şubelerinden yapılan ortak açıklamaya göre, kitabın tüm gelirinin mikro kredide kullanılması için Türkiye İsrafı Önleme Vakfına bağışlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aziz Akgül, kitabında mutlu bir toplumu öngörerek değişik bir bakış açısı işlediğini belirtti.

Kitabında, gösteriş ve kibrin kol gezdiği bir çağda hayatın sadeliğine ihtiyaç duyulduğuna yer verdiğini kaydeden Akgül, kitabın gelirini Türkiye İsrafı Önleme Vakfına bağışlandığını anlattı.

Akgül, kitabın önsözünde Nobel Barış Ödülü sahibi mikro kredinin dünyadaki öncüsü Prof. Dr. Muhammed Yunus'un önsözünün yer aldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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