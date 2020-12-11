"Hepiniz başımızın tacı, en kıymetli emanetlerimizsiniz"
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"Hepiniz başımızın tacı, en kıymetli emanetlerimizsiniz"

11.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:14

Kütahya Valisi Ali Çelik 1992 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu gazi olan Ahmet Sarıkavak ile ailesini evinde ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik 1992 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu gazi olan Ahmet Sarıkavak ile ailesini evinde ziyaret etti.

Dumlupınar İlçesinde Gazi Ahmet Sarıkavak, eşi Elveda ve kızları Gülsüm ile bir araya gelen Vali Ali Çelik, istek ve arzularını dinledi. Şehit aileleri ve gazilerin emrinde olduklarını belirten Vali Ali Çelik, "Bu vatan, bayrak uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımıza ve ailelerine minnet borçluyuz. Hepiniz başımızın tacı, en kıymetli emanetlerimizsiniz" dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Gazi Ahmet Sarıkavak, Vali Çelik'e teşekkür etti.

Vali Çelik'e Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti. - KÜTAHYA

'Hepiniz başımızın tacı, en kıymetli emanetlerimizsiniz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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