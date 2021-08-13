HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN AŞILARIMIZI YAPTIRALIM
HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN AŞILARIMIZI YAPTIRALIMOluşturulma Tarihi : 13. 08. 2021 Duyurular Üniversite Tercih Günleri 2021 Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri...
HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN AŞILARIMIZI YAPTIRALIM
Oluşturulma Tarihi : 13. 08. 2021 Duyurular Üniversite Tercih Günleri 2021 Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI Lokman Çağırıcı Yeniden MBB Encümen Üyeliğine Seçildi Belediye Başkanımız Lokman ÇAĞIRICI'nın Ramazan Bayramı... Ben de Buradayım Erişilebilir Türkiye Hazır Beyan Sistemi 1 2 3 4 5 6 7
Kaynak: Habermetre