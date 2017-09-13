Hepimizin Maruz Kalabileceği Bir Tehlike Anında Hayatınızı Kurtaracak İpuçları. Eğer birgün yolunuz ormana hatta vahşi doğaya düşerse acil durumlarda yarar sağlaYAcak birkaç ipucu bulunmaktadır. Bizde sizler için vahşi doğada hayatta kalmanızı sağlayak 10 hayat kurtaran bilgiyi derlerdik.