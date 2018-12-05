Elazığ Baskilliler Derneği ve Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği iş birliğiyle "Hepimiz Biriz, Biz Türkiye'yiz Projesi" kapsamında Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençler bir araya geldi.

Elazığ Baskilliler Derneği Toplantı Salonu'nda proje kapsamında farklı illerden gençler bir araya geldi.

Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Naim Aslanmirza, burada yaptığı konuşmada, bir çok ilden gelen gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Burada bu gençler ile biz biriz ve hepimiz Türkiye'yiz mesajını vermeye çalıştıklarını aktaran Aslanmirza, "Burada İzmir'den Van'a, Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Mersin'e, Şırnak'tan Elazığ'a birlik dirlik ve geleceğin Türkiye'sinde 'Güçlü bir Türkiye" mesajı veriyoruz. Buradaki hedefimiz Türkiye de farklı illerden farklı bölgelerden gelen gençleri birlikte buluşturup şehit ailelerini tanıtıp Türkiye'nin bölgede ve dünyadaki konumunu ortaya koyup milli ve manevi birlikteliği tüm gençler ile nesilden nesile aktarmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit de Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duydukları bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Eğit, şöyle devam ett:

"Bu dönemde ülke olarak birlik beraberliğe ihtiyacımız var özellikle yeni yetişen gençlerimiz birlik ve beraberlik için büyük mücadeleler veriyor. Proje, ülkemiz terör örgütleriyle yıllarca mücadele verdi. Bu kapsamda artık onlara verecek şehidimizin olmadığını ve bundan sonra annelerin göz yaşları değil de çocukların kahkahalarının olacağını ifade eden bir proje."

Şehit Fethi Sekin'nin babası Zeki Sekin de yaşadıkları coğrafyayı iyi anlamaları gerektiğini belirterek, "Toprakların neden vatan haline geldiğini kavrayacağız. Gençler, mesleklerini vatan bilinci ile yaparsa vatana sahip çıkmış olacaklar. Şehitlerimiz bu topraklar için canlarını veriyorlar. Sizler de bu bilinç ile en iyi şekilde üretici olup ülkenize katkı sağlayacaksınız." diye konuştu.

Muş'tan gelen üniversite öğrencisi Necmi Miran Özgüneş de, "Hepimizin burada birlik ve beraberlik içerisinde olması çok güzel bir duygu." dedi.