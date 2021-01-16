"Hepgül Aysel" tiyatro oyunu Samsun'da sahneye konulacak
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"Hepgül Aysel" tiyatro oyunu Samsun'da sahneye konulacak

16.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:40

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Tiyatro Balans'ın "Hepgül Aysel" oyunu, Samsunlu sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Tiyatro Balans'ın "Hepgül Aysel" oyunu, Samsunlu sanatseverlerle buluşacak.

Oyunun yönetmeni Metin Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın tedbirlerine riayet edilerek oyunu izleyicilerle buluşturacaklarını söyledi.

Bakanlığın salgın döneminde özel tiyatroların sahnelerini açamaması nedeniyle açıkladığı destek paketi kapsamında hem dijital ve sesli tiyatro hem de turne desteği sağladığını anlatan Karaman, Samsun'da oyunu iki gün buyunca tiyatroseverlerle buluşturacaklarını belirtti.

"Hepgül Aysel"in gerçek yaşam hikayesinden alınmış bir oyun olduğunu dile getiren Karaman şunları kaydetti:

"Kadına şiddetin ülkemizde her geçen gün arttığı bugünlerde mutlaka izlenmesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Aysel hayatı boyuncu sıkıntılar çekmiş ve sevdiği erkeğin şiddetine uğramıştır. Aysel'in bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının adını 'Hepgül' koymuştur. Aysel yaşadığı travmalar ve toplum baskısı ile kırılma noktasına gelmiştir. Oyunun bir sahnesinde, 'Hepgül'ümü gördünüz mü? Hepgül koydum kızımın adını, yüzü hep gülsün diye. Ben gülmedim, o gülsün diye.' demektedir. Artık Aysel sokaklarda, orada buradadır. Aslında Ayseller belki de size bize çok yakındır. Aysel'in yaşadığı acı gerçekler oyunun sonunda çarpıcı bir finalle ters köşe yapıyor."

Senaryosunu Utkan Özüpak, yönetmenliğini Metin Karaman, müziklerini Soner Arıca'nın yaptığı, Sefa Zengin, Ebru Karaman, Esin Karakaya, Ömür Akkan, Suat İnal ve Begüm Gönenç'in sahne aldığı kadına şiddeti konu edinen "Hepgül Aysel" tiyatro oyunu, 26-27 Ocak saat 19.00'da Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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