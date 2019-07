"Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır"

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolunun aşılanmak olduğunu vurguladı.

Oruç, Dünya Hepatit Günü, dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, viral hepatitlerin tüm dünyada yaygın olarak görülen, ülke ekonomilerini çok yakından ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılında tüm dünyada hepatitlerin elimine edilmesini hedeflediğine işaret eden Oruç, "Dünya genelinde hastalığın büyük oranda geç dönemde belirti vermesi ve hastaların büyük çoğunluğunun hastalıklarının farkında olmamaları nedeniyle hepatite dikkat çekmek amacıyla 28 Temmuz tarihi Dünya Hepatit Günü olarak belirlenmiştir. Hepatit, en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır ve pek çok nedene bağlı olarak oluşabilir."ifadelerini kullandı.

Hepatit B ve Hepatit C mikroplarının uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açtığını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Bu virüsler yılda bir milyon insanın ölümünden sorumludur. Halen, dünyada yaklaşık 500 milyon kişinin Hepatit B ve C virüsleri ile enfekte olduğu, 3 kişiden birinin ise bir ya da daha fazla kez bu virüslere maruz kalmış olduğu tahmin edilmektedir. Hepatit B virüsü enfekte kan ve kan ürünleri, cinsel ilişki ve enfekte anneden yenidoğan bebeğe bulaşma şeklinde kişiden kişiye yayılır. Hepatit C virüsü ise esas olarak enfekte kan ile doğrudan temas yoluyla yayılır. Ancak enfekte kan ile temas etmiş diğer vücut sıvıları da enfeksiyon kaynağı olabilir Tek eşli çiftlerde cinsel yolla bulaşma nadir görülür. En yaygın bulaşma yolları kontrol edilmemiş kan transfüzyonu ya da kan ürünlerinin kullanımı, sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş müdahaleleri, anneden bebeğe doğum sırasında, kullanılmış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı, sterilize edilmemiş araçlarla dövme ya da vücut takılarının uygulanması, güvenli olmayan cinsel ilişki. "

Oruç, aşılanmanın önemine vurgu yaparak, "Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolu aşılanmak olduğunu vurguladı.

Hepatit B aşısının güvenli ve etkili bir aşı olduğunu aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, bebeklere ilk dozu doğumda olmak üzere 1 ve 6 aylıkken toplam 3 doz ve risk grubunda olan kişilere de yine 0, 1 ve 6 ay şeklinde 3 doz olarak ücretsiz Hepatit-B aşısı sağlık kuruluşlarımızda uygulanmaktadır. Hepatit C virüsüne karşı aşı henüz bulunmamaktadır. Aşı dışında bulaş yoluna ilişkin koruma önlemleri ön plandadır."

