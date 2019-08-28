28.08.2019 17:47

Hep birlikte çevre ve deniz dibi temizliği yaptılar

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AKUT gönüllüleri, dalgıç polisler ve belediye temizlik ekipleri ile birlikte uçurum kenarları, deniz dibi ve arazide temizlik yaptı.

Marmaris Belediyesi koordinesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İlçe Su Altı Grup Amirliği Deniz Polisi ekipleri, duyarlılığı artırmak amacıyla deniz kıyısı, deniz dibi ve arazide temizlik çalışması yaptı. Sabah 20 belediye temizlik işçisi, 4 dalgıç polis ve 5 AKUT gönüllüsü, İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi Mevkii'ne geldi. AKUT ekipleri 30 metrelik uçurumlarda, dalgıç polisler deniz dibinde, belediye ekipleri ise çevrede temizliğe başladı. 6 saat süren temizlikte pet ve cam şişe, yat banyo aparatları, plastik sandalye ve masa, çocuk bezi, poşet, sigara izmariti, alüminyum ile demir aksamlar toplandı. Dalgıç polisler, çöp konteyneri, ağlar, pet şişe ve çeşitli yat malzemeleri çıkardı. Toplanan çöpler, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisine götürüldü. AKUT Marmaris Gönüllüsü Hakan Şahin, Belediye ekipleriyle koordineli olarak önceki gün Turunç Mahallesi'nde temizlik yapmıştık. Bugün İçmeler Mahallesi'ndeki yamaçlarda temizlik yaptık. Amacımız, çevre duyarlılığını artırmak. Destek veren herkese teşekkür ederim dedi.

Kaynak: DHA