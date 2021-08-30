Hep başköşede? etiketiyle 30 Ağustos'a özel reklam filmi
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlanan film, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlanan film, sosyal medyada büyük beğeni topladı. #HepBaşköşede etiketiyle paylaşılan videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı yerlerde başköşelerde bulunduğu görüntüler, duygusal anlar yaşattı.
Çekimleri Balıkesir'de gerçekleştirilen videoda; birçok Balıkesirli vatandaş yer aldı. Videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının başköşede yer aldığı klipler kullanıldı. Video, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından #HepBaşköşede etiketiyle paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı