Henzemin geçitte lokomotif otomobille çarpıştı
Henzemin geçitte lokomotif otomobille çarpıştıSİVAS - Sivas'ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobil çarpıştı.
Henzemin geçitte lokomotif otomobille çarpıştı
SİVAS - Sivas'ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobil çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ta şehir merkezinde Ticaret Odası Kavşağında medyada geldi. Hemzemin gedin turnikesinin arızalı olduğunu fark etmeyen H.Ö. yönetimindeki 58 AP 213 plakalı otomobile Güney Ekspresi'nin bakım için gara giren lokomotifi çarptı. Araçta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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