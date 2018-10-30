Henüz İstediğimiz Noktaya Gelmedik"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, takım olarak henüz istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra Ümraniyespor ve Afjet Afyonspor ile karşılaştıklarını hatırlattı.

İlk maçı beraberlikle geride bıraktıklarını anımsatan Altıparmak, "Ümraniye maçından sonra geçen hafta oynadığımız Afyonspor maçı 2 kat daha değer kazanmıştı. Çünkü taraftarımıza armağan etmek istediğimiz galibiyete ulaşamamıştık. Afyon maçında aldığımız çok net galibiyet, hem moral hem de takımın öz güven kazanması açısından önemliydi." dedi.

Takım olarak bir süreçten geçtiklerini, bazı alışkanlıkları değiştirmeye, oyun taktiğini yeniden kurgulamaya çalıştıklarına işaret eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Henüz daha bir maç kazandık. Bunu büyütmeden önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Şu an için takım olarak henüz istediğimiz noktaya gelmedik ama oyuncularımız ne istediğimizi anlamaya başladı. İstediğimiz seviyeye, birkaç hafta sonra ulaşacağız. Henüz takım istediğim seviyede değil ama hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. Afyonspor maçının ilk yarısı istediğimiz oyun anlayışıydı. Bunu 90 dakikaya yaymak istiyoruz. Bunu da çalıştıkça başaracağız. Hızlı hücum yapan ve topa sahip olan takım olmalıyız."

Altıparmak, ligin 11. haftasında Altay'ı konuk edeceklerini ifade ederek, "Kendi sahamızda çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kontra atağı çok iyi oynayan bir takımla mücadele edeceğiz. Ama biz de kendimizi biliyoruz. Hep hedefimiz doğrultusunda hem de istikrarı devam ettirmek anlamında Altay'ı yenmeliyiz. Bu konuda taraftar da gücümüze güç katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.