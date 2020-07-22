HENÜZ EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, önceki gün sevgilisi Hande Ünal ile birlikle Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

& ;Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de spor kombinleriyle dikkat çeken ikili, beraber alışveriş yapıp güzel havanın tadını çıkardı. Alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap veren Şaşmaz, "Pandemi sürecinde kurallara uyduk ve evimizde dinlenerek vakit geçirdik. Bu süreçte evde yemek yapmayı öğrendim. Genelde salonda yaptığım sporu evde de rahatça yapabileceğimi de gördüm." Diye konuştu. Ayrıca ilişkilerinin de çok güzel gittiğini söyleyen genç oyuncu, şimdilik evlilik düşüncelerinin olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin