Henüz 17 yaşında! Nisan Dolu, girdiği ses yarışmasında birinci oldu

Yoğun katılım nedeniyle pandemi koşullarını dikkate alarak canlı yayınlar üzerinden gerçekleşen projede katılımcılar ve aileleri de pandemiden yarışma anlarında uzaklaşmış oldular. Yarışma sonunda birinciliği göğüsleyen Nisan, henüz on yedi yaşında ve sesiyle büyük beğeni topluyor.

GENÇ MÜZİSYEN EĞİTİMİNE ÖNEM VERİYOR

Öncelikli hedefinin konservatuarda eğitim almak olduğunu belirten genç müzisyen, "Göktürk'te bir sanat akademisinde haftanın iki günü şan dersi eğitimi almaktayım. Haftanın bir günü de özel piyano eğitimi alıyorum. Onun öncesinde Bakırköy BASAD Derneği'nde İskender Doğan'dan dersler aldım. Gitarı tam anlamıyla pandemi döneminde kendi başıma öğrendim ve ritmik bir şekilde çalmaya başladım" dedi.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

İyi eğitim alması durumunda gelecekte kendisini iyi bir kariyerin beklediğini ifade eden Nisan Dolu, "Şu an oldukça mutlu ve heyecanlıyım. Hem yarışmada birinci olmak hem de aldığım güzel tepkiler bunu sağladı. Bu ilk adımla birlikte şu an hayallerimi yavaş yavaş gerçekleştireceğimi daha güçlü bir şekilde hissediyorum. İçimde, yakın bir gelecekte güzel bir kariyerin beni beklediğine tüm içtenliğimle inanıyorum. Özgüvenli olmak, dışa dönük olmak hep en önemlisidir. Tüm hayatım boyunca sosyal olmaya hep önem vermişimdir. Gelecek için tüm verdiklerimi almak istiyorum; umutluyum" şeklinde konuştu.

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