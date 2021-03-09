15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk

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Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda Hamza Emin G., 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine koşan yakınları, Hamza Emin G.'yi yerde kanlar içerisinde gördü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hemen aşağı inen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Hamza Emin G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu Hamza Emin'in ölümü üzerine sinir krizi geçiren Ayşegül G., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlunun yerde yatan cansız bedenini görünce yere kapanan Ayşegül G., "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden. Ben sensiz ne yaparım. Bu acıyla nasıl yaşarım" diye gözyaşı döktü.

Hamza Emin G.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı