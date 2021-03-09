15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk
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15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk

09.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:24

Antalya'da 15 yaşındaki Hamza Emin G., 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayıp yaşamına son verdi. Oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçiren Ayşegül G., "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden" diye gözyaşı döktü.

Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda Hamza Emin G., 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine koşan yakınları, Hamza Emin G.'yi yerde kanlar içerisinde gördü.

Henüz 15 yaşındaydı! İntihar eden Hamza'nın annesi oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hemen aşağı inen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Hamza Emin G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu Hamza Emin'in ölümü üzerine sinir krizi geçiren Ayşegül G., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Henüz 15 yaşındaydı! İntihar eden Hamza'nın annesi oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlunun yerde yatan cansız bedenini görünce yere kapanan Ayşegül G., "Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden. Ben sensiz ne yaparım. Bu acıyla nasıl yaşarım" diye gözyaşı döktü.

Hamza Emin G.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (51)
H.E: Allah sabir versin o annedeki aciyi anlayabilmemiz mumkun degil..yavrum yazik bu sekilde bir sonu haketmedi eminim..
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HASAN: Kimi çocuğunu boğar kimi de çocuk yaşta intihar eder ne oldu bize böyle allahım sen bizi kurtar
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SELİM: o anneyi düşünemiyorum. Sabır desem yetersiz. mahfolmuştur allah yardımcısı olsun
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