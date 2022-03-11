Hentbolde lig maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbolde lig maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Hentbolde lig maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Türkiye Hentbol Federasyonu, yarın ve 13 Mart Pazar günü oynanacak kadın ve erkekler lig maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu, yarın ve 13 Mart Pazar günü oynanacak kadın ve erkekler lig maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2021-22 Hentbol Sezonu'nda 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak olan Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Erkekler 1. Ligi ve Erkekler 2. Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Hentbol, Pazar, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title