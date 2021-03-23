Hentbolda yarın Erkekler Türkiye Kupası rövanş maçları oynanacak

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda yarın çeyrek final rövanş maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Erkekler Türkiye Kupası'nda yarın saat 17.00'de oynanacak maç programı şöyle:

Nilüfer Belelediyespor (29)-Spor Toto (31) (Üçevler)

Beşiktaş Aygaz (33)-Antalyaspor (28) (Süleyman Seba)

Göztepe (27)-Hatay Büyükşehir Belediyespor (30) (Serdar Yereli)

Not: İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor arasında oynanacak çeyrek final maçının ilk ayağı 4 Nisan Pazar, rövanşı ise 13 Nisan Salı günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük