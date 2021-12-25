Hentbolda Türkiye Kupası kura çekimi, 3 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek - Haberler Spor
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Hentbolda Türkiye Kupası kura çekimi, 3 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek

Hentbolda Türkiye Kupası kura çekimi, 3 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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ANKARA (AA) - Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara'daki THF Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine, Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig takımlarının katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kadınlar Türkiye Kupası grup müsabakalarının 22-26 Ocak 2022'de oynanacağı bildirildi. Erkekler Türkiye Kupası grup maçlarının ise 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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