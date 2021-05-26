Hentbolda Türkiye Kupası finalleri Eskişehir'de yapılacak
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Hentbolda Türkiye Kupası finalleri Eskişehir'de yapılacak

Hentbolda Türkiye Kupası finalleri Eskişehir'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda final karşılaşmalarına Eskişehir ev sahipliği yapacak.

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda final karşılaşmalarına Eskişehir ev sahipliği yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki Kadınlar Türkiye Kupası finali, 28 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.

Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşması ise 29 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da yine aynı salonda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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