Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı
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Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu.
Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyondan yapılan açıklamaya göre kadınlarda çeyrek finalin ilk maçları 6 Nisan, ikinci karşılaşmaları 12 Nisan'da oynanacak. Erkeklerde ise ilk maçlar 31 Mart, rövanş mücadeleleri ise 5 Nisan'da yapılacak.
Kupada çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle:
Erkekler
1. maç (31 Mart)
Beykoz Belediyesi-Antalyaspor
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Orman Spor
Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor
Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor
2. maç (5 Nisan)
Antalyaspor-Beykoz Belediyespor
Eskişehir Orman Spor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş
Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto
Kadınlar
1. maç (6 Nisan)
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor
Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor
Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Spor
Yalıkavak Spor-Görele Belediyespor
2. maç (12 Nisan)
Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
EGO Spor-Yenimahalle Belediyespor
Tekirdağ Spor-Kastamonu Belediyespor
Görele Belediyespor-Yalıkavak Spor
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