Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyondan yapılan açıklamaya göre kadınlarda çeyrek finalin ilk maçları 6 Nisan, ikinci karşılaşmaları 12 Nisan'da oynanacak. Erkeklerde ise ilk maçlar 31 Mart, rövanş mücadeleleri ise 5 Nisan'da yapılacak.

Kupada çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle:

Erkekler

1. maç (31 Mart)

Beykoz Belediyesi-Antalyaspor

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Orman Spor

Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor

Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor

2. maç (5 Nisan)

Antalyaspor-Beykoz Belediyespor

Eskişehir Orman Spor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş

Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto

Kadınlar

1. maç (6 Nisan)

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor

Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor

Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Spor

Yalıkavak Spor-Görele Belediyespor

2. maç (12 Nisan)

Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

EGO Spor-Yenimahalle Belediyespor

Tekirdağ Spor-Kastamonu Belediyespor

Görele Belediyespor-Yalıkavak Spor