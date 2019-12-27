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Hentbolda şampiyon Anadolu Kalkınma Vakfı

Hentbol Küçük Erkekler-Kızlar müsabakaları sonunda şampiyonlar belli oldu.

27.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:24
Hentbolda şampiyon Anadolu Kalkınma Vakfı

Hentbol Küçük Erkekler-Kızlar müsabakaları sonunda şampiyonlar belli oldu.


Okul Sporları Federasyonu ile Gençlik ve İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği küçükler hentbol kategorisi müsabakaları sona erdi. Müsabakalar Cumayeri Spor Salonunda gerçekleştirildi. Hentbol Küçük Kızlar kategorisinde Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu birinci, Gümüşova Fatih Ortaokulu ikinci, Rıza Malatyalı Ortaokulu üçüncü, Pırpır Ortaokulu dördüncü olurken erkeklerde ise Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu birinci, Rıza Malatyalı Ortaokulu ikinci, Azmimilli Ortaokulu üçüncü ve Pırpır Ortaokulu dördüncü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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