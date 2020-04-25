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Tokyo, Spor, Haber

Hentbolda olimpiyat eleme turnuvalarının takvimi belli oldu

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın eleme turnuvalarının yeni tarihlerini açıkladı.

25.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:12
Hentbolda olimpiyat eleme turnuvalarının takvimi belli oldu

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın eleme turnuvalarının yeni tarihlerini açıkladı.

IHF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, salgının dünya ve hentbol üzerindeki etkisinin yakından izlendiği ve bu doğrultuda bazı organizasyonlarda erteleme kararı alındığı duyuruldu.

Olimpiyat oyunları için 2021 yılında düzenlenmesi kararlaştırılan eleme turnuvalarının kadınlarda 19-21 Mart'ta erkekler de ise 12-14 Mart'ta yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Öte yandan, Romanya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2-13 Aralık 2020 tarihine alındığı, Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağı 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın ise 29 Eylül-11 Ekim 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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