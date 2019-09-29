Hentbolda milli maçın ardından - ESKİŞEHİR

29.09.2019 20:45

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ikinci maçında Hırvatistan'a 30-21 yenildikleri maça ilişkin, "Genç bir takımla yola çıkmaya karar verdik. Hedefimiz 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek." dedi.

Ünsal, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıklarını, fakat rakiplerinin güçlü olduğunu söyledi.

Hırvatistan karşısında basit hatalar yaptıklarını ifade eden Ünsal, şöyle konuştu:

"İzlanda ve bizim grupta şansı düşük takımlar olduğunun farkındaydım. Genç bir takımla yola çıkmaya karar verdik. Hedefimiz 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. Bu doğrultuda oynadığımız ikinci maçımızı da kaybettik. Yeni ve genç bir takımız. Güçlü takımlar kadar çalışarak onlar kadar maç oynayarak onlardan daha güçlü bir takım oluşturabilmek için mücadele edeceğiz. Umarım hentbol camiası bu desteği verir. Çocuklarımız da 2022'deki Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alırlar."

Kaynak: AA