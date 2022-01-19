Hentbolda milli maçın ardından

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-28 yendikleri 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. eleme turu ilk maçında rakibi tanıma fırsatı yakaladıklarını ve rövanşta da galip gelmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Okan Halay, "Daha da farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Bugün çok da iyi performans ortaya koymadık. Çünkü uzun zamandır birlikte oynayan ekibin dışında bir ekiple oynamaya çalıştık. 4 oyuncumuz bir antrenmanla maça çıktı. Oyuncuların birbirleriyle uyumu iyi değildi ama önemli olan maçı kazanmaktı. İkinci maçta da kazanacağımıza inanıyorum. 7 sayı fark bizim için iyi bir skor değil. Daha iyisini yapabilirdik ama bugünkü maçta en azından rakibimizi tanıma fırsatı yakaladık. İkinci maçta çok daha farklı olacağı inancını taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ise her milli maçın büyük önem taşıdığını belirterek "Bu maçı da kazanmak için çıktık. Şimdi ikinci maçımız var. Sanki hiç bu maç oynanmamış gibi ikinci karşılaşmaya çıkacağız. Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki rövanşta da galip gelip Avrupa Şampiyonası eleme gruplarına katılmayı hedefliyoruz. 7 farkla kapıyı araladık diyebiliriz. Bugün çok geniş bir rotasyonla oynadık. Sahada mücadele eden çocuklar sonuna kadar formanın hakkını verdi. Son topa kadar savaştılar. Umarım bu turu atlayacağız, gruplara kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.