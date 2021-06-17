Hentbolda Mamak Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor
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Hentbolda Mamak Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor

Hentbolda Mamak Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1 Ligi sezon arası sonrası ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1 Ligi sezon arası sonrası ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Yeşil-Beyazlılar, THF Spor Salonu'nda karşılaştığı Seben Spor Kulübü'nün 36-31 mağlup ederek ligde 2. sıraya yerleşti. 27 puanı ve 1 maç eksiği bulunan Yeşil-Beyazlıların liderle arasında sadece 1 puan fark bulunuyor. Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı eksik maçından galibiyetle ayrılması durumunda liderliğe yeniden oturacak.

Eksik maçı kazanacağız Eksik maçı kazanarak yeniden liderliğe yükseleceklerine inandığı ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, "Devre arasını harika bir netice ile tamamladık. Şimdi ise yolun diğer yarısındayız ve bu devreyi lider olarak tamamlayarak şampiyon olacağız. Mamak'a hentbolda kupa kazandırmak ben ve ekip arkadaşlarımızın en büyük arzusu" dedi.

Kaynak: Habermetre

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