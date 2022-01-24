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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda üçüncü maçlar oynandı

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda üçüncü maçlar oynandı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.

YOZGAT (AA) - Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon A Grubu'nda Mardin Artuklu Spor Salonu, B Grubu'nda Sivas Taha Akgül Spor Salonu, D Grubu'nda ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan üçüncü maçlarla devam etti.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları ise şöyle:

A Grubu: (Mardin)

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 40-19

Tekirdağspor-Mersin GSK: 25-25

B Grubu: (Sivas)

Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyesi: 41-19

Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 30-28

D Grubu: (Yozgat)

Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor: 31-28

EGO Spor-Yozgat ASP: 35-26

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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