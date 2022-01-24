Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda üçüncü maçlar oynandı
Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.
YOZGAT (AA) - Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon A Grubu'nda Mardin Artuklu Spor Salonu, B Grubu'nda Sivas Taha Akgül Spor Salonu, D Grubu'nda ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan üçüncü maçlarla devam etti.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları ise şöyle:
A Grubu: (Mardin)
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 40-19
Tekirdağspor-Mersin GSK: 25-25
B Grubu: (Sivas)
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyesi: 41-19
Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 30-28
D Grubu: (Yozgat)
Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor: 31-28
EGO Spor-Yozgat ASP: 35-26