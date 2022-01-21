Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlayacak - Haberler Spor
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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlayacak

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlayacak
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı yarın başlayacak.

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada A, B ve D Grubu maçlarına Mardin, Sivas ve Yozgat ev sahipliği yapacak.

Kupada yarın oynanacak maçların programları şöyle:

A Grubu: (Mardin)

13.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kızıltepe Spor Lisesi

15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor

B Grubu: (Sivas)

13.00 Yenimahalle Belediyespor-Sivas Belediyespor

15.30 Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor

D Grubu: (Yozgat)

15.00 Yalıkavakspor-Yozgat ASP

17.30 Üsküdar Belediyespor-EGO Spor

C Grubu maçlarının tarihinin ise daha sonra belirleneceği açıklandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Türkiye Kupası, Türkiye, Yozgat, Sivas, Spor, Haber

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