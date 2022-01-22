Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.

YOZGAT (AA) - Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Grubu maçları Mardin Artuklu Spor Salonu'nda, B Grubu maçları Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, D Grubu maçları ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonun'da oynandı.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu: (Mardin)

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor: 38-23

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kızıltepe Spor Lisesi: 38-27

B Grubu: (Sivas)

Yenimahalle Belediyespor-Sivas Belediyespor: 45-27

Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor: 28-32

D Grubu: (Yozgat)

Yalıkavakspor-Yozgat ASP: 43-20

Üsküdar Belediyespor-EGO Spor: 26-28

C Grubu maçlarının tarihinin ise daha sonra belirleneceği açıklandı.