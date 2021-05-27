Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finali yarın oynanacak
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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finali yarın oynanacak

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finali yarın oynanacak
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor yarın karşılaşacak.

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor yarın karşılaşacak.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Final müsabakasını kazanacak ekip 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nın sahibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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