Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi

Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı, ev sahibi ekibin bazı sporcularının Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.

Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı, ev sahibi ekibin bazı sporcularının Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 28 Mart Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanması planlanan Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçının, Yalıkavakspor'da maç öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde bazı sporcuların sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından iptal edildiği bildirildi.

Müsabaka ile ilgili kararı EHF'nin açıklayacağı duyurulurken, Yalıkavakspor camiasına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak