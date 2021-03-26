Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi

Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı, ev sahibi ekibin bazı sporcularının Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.

Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı, ev sahibi ekibin bazı sporcularının Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 28 Mart Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanması planlanan Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçının, Yalıkavakspor'da maç öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde bazı sporcuların sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından iptal edildiği bildirildi.

Müsabaka ile ilgili kararı EHF'nin açıklayacağı duyurulurken, Yalıkavakspor camiasına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:29:45. #1.16#
title