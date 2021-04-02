Hentbolda kadın milli takım aday kadrosu açıklandı
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Hentbolda kadın milli takım aday kadrosu açıklandı

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Hentbolda kadın milli takım aday kadrosu açıklandı

2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Rusya ile karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

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2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Rusya ile karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadro 9-21 Nisan tarihlerinde Aksaray'da kampa girecek.

Hazırlıklarını Aksaray Spor Salonu'nda sürdürecek olan milliler, 16 Nisan'da Rusya ile karşılaştıktan sonra 18 Nisan tarihinde Moskova'ya hareket edecek.

20 Nisan'da Rusya ile turun 2. maçını oynayacak olan milliler, 21 Nisan'da Türkiye'ye dönecek.

Başantrenör Birol Ünsal yönetimindeki 18 kişilik milli takım aday kadrosuna davet edilen sporcular şöyle:

"Merve Durdu, Fatma Ay Babur, Yaren Göker, Fatma Atalar, Eda Nur Kılıç, Yağmur Özler, Aslı İskit, Sibel Kıcıroğlu, Neslihan Çalışkan, Merve Özbolluk, Beyza Karaçam, Bilgenur Öztürk, Beyza Türkoğlu, Ümmügülsüm Bedel, Elif Sıla Aydın, Kübra Sarıkaya, Nurceren Göktepe, Esra Koyunoğlu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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