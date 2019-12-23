Hentbolda İstanbul Üniversitesi fırtınası

23.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:23

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden İstanbul Üniversitesi SBK, ligin ilk devresini topladığı 20 puan ile lider olarak tamamladı. Devre arasına namağlup olarak giren sarı-yeşilli ekip, 11 karşılaşma sonunda aldığı 9 galibiyet, 2 beraberlikle zirvenin sahibi oldu.



Deplasmanlı Hentbol 1. Ligi'nin ilk devresi geçen hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Yapılan müsabakalarda İstanbul Üniversitesi fırtınası esti. Ligin tek namağlup ekibi unvanına sahip İstanbul Üniversitesi'nin, yaptığı 11 mücadelenin hiç birinde bileği bükülmedi. Sarı-yeşilli ekip, diğer istatistikleriyle de göz kamaştırdı. Ligin en az gol yiyen takımı olan İstanbul Üniversitesi, aynı zamanda ligin en fazla gol atan 2 ekibinden biri olarak da dikkatleri çekti. Gol krallığında ise yine İstanbul Üniversitesi sporcusu Alperen Arabacı, rakip ağlara bıraktığı 94 golle ilk basamakta yer aldı. Tamamına yakını İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden kurulu ekipte hedef önümüzdeki sezon Süper Lig'e yükselmek olarak belirlendi.



İstanbul Üniversitesi Antrenörü Sinan Avcı, yaptığı ilk yarı değerlendirmesinde, "Hedeflerimiz ve planlarımız doğrultusunda hata yapmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Mükemmel bir ilk devre geçirdik. Oyuncularımın performansı, kazanma isteği bizi sürekli yukarı taşıyor. Takım içindeki hava inanılmaz, birbiriyle aynı hedefe kilitlenmiş karakterli sporculara sahip olduğumuz için gurur doluyum. İkinci devre çok daha sert ve zorlu geçecek, bunun bilincindeyiz ve sene sonunda ipi önde göğüsleyebilmek için çok daha fazla çalışıp, gayret göstereceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA