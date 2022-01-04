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Hentbolda hedef 4 maçta 4 galibiyet

Hentbolda hedef 4 maçta 4 galibiyet
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası grup elemelerinde hedeflerinin kalan 4 maçtan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası grup elemelerinde hedeflerinin kalan 4 maçtan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi.

Uğur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turları maçlarının devam ettiğini hatırlatarak, "5 Ocak'ta Kastamonu'da Belçika'yla oynayacağız. Kastamonu bir hentbol şehri. Orada milli bayrağımızı dalgalandıracağız. Kastamonu'da oynanacak milli maça tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Salonu doldurmalarını ve bizleri desteklemelerini bekliyoruz." dedi.

Belçika ile 8 Ocak'ta deplasmanda ikinci kez karşılaşacaklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Milli takımımız Belçika'nın ardından birinci grup maçları kapsamında 12 Ocak'ta Kosova deplasmanına gidecek. Ardından gruptaki son maçımızı 16 Ocak'ta Aksaray'da Yunanistan'la yapacağız. 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası grup elemelerinde hedefimiz 4 maçta 4 galibiyet alarak gruptan birinci çıkmak. Bunun akabinde karşımıza çıkacak play-off fikstürün mücadelesinden galip ayrılarak tarihimizde ilk defa dünya şampiyonası finallerine katılmak istiyoruz."

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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