Hentbolda Hakem-Gözlemci Eğitim Semineri on-line yapılacak
Hentbolda 2020-2021 sezonu öncesi Hakem-Gözlemci Eğitim Semineri düzenlenecek.
26.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:40
Hentbolda 2020-2021 sezonu öncesi Hakem-Gözlemci Eğitim Semineri düzenlenecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line gerçekleştirilecek.
Öte yandan hakemler, yeni sezon öncesi fiziksel teste kendi illerinde il temsilcisinin nezaretinde girecek.
Kaynak: AA