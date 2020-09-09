Hentbolda Fuar Kupası başlıyor
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Hentbolda Fuar Kupası başlıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un hentbolda yeni sezon öncesi organize ettiği İzmir Fuar Kupası'nda heyecan yarın başlayacak.

Hentbolda Fuar Kupası başlıyor
09.09.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:15

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un hentbolda yeni sezon öncesi organize ettiği İzmir Fuar Kupası'nda heyecan yarın başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Erkekler Hentbol Süper Ligi'ni ilk üç sırada bitiren Beşiktaş, Spor Toto ve Beykoz ekiplerinin mücadele edeceği turnuva üç gün sürecek. Celal Atik Spor Salonu'ndaki maçlar, koronavirüs önlemleri uyarınca seyircisiz oynanacak. Turnuvada yarın saat 16.00'da İzmir BŞB ile Spor Toto ekipleri açılış maçında karşı karşıya gelecek. Saat 18.30'da ise Beykoz-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.


Kaynak: DHA

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