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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda 2 maç oynandı

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda 2 maç oynandı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Türkiye Kupası'nda D grubunda bugün 2 maç oynandı.

ORDU (AA) - Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Türkiye Kupası'nda D grubunda bugün 2 maç oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan 2 maçın sonuçları şöyle:

Spor Toto-Ordu Gençlerbirliği: 36-25

Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor: 33-24

Erkekler Türkiye Kupası'nda bugün oynanması gereken A, B ve C grubundaki diğer maçlar ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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