Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası heyecanı başlıyor
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.
Hatay'da A, Adana'da B, İstanbul'da C ve Tokat'ta D Grubu maçları yapılacak Türkiye Kupası'nda, gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.
Kupanın ilk gününde yarın B Grubu'nda 2, D Grubu'nda ise 1 maç yapılacak.
Bazı takımların çekilmesinin ardından Erkekler Türkiye Kupası'nda gruplara göre oluşan maç programı şöyle:
A Grubu (Hatay)
13.00 Antalyaspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor
B Grubu (Adana)
Yarın:
14.00 Beykoz Belediyespor-Seyhan Belediyespor
17.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor
29 Ocak Cuma:
14.00 Seyhan Belediyespor-Nülüfer Belediyespor
17.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor
30 Ocak Cumartesi:
13.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor
15.30 Köyceğiz Belediyespor-Seyhan Belediyespor
C Grubu (İstanbul)
30 Ocak Cumartesi:
13.00 Bahçelievler Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
31 Ocak Pazar:
11.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor
1 Şubat Pazartesi:
13.00 Spor Toto-Bahçelievler Belediyespor
D Grubu (Tokat)
Yarın:
13.00 Tokat Gençlik-Beşiktaş Aygaz
29 Ocak Cuma:
13.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe
30 Ocak Cumartesi:
13.00 Göztepe-Tokat Gençlik
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay