Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Hatay'da A, Adana'da B, İstanbul'da C ve Tokat'ta D Grubu maçları yapılacak Türkiye Kupası'nda, gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

Kupanın ilk gününde yarın B Grubu'nda 2, D Grubu'nda ise 1 maç yapılacak.

Bazı takımların çekilmesinin ardından Erkekler Türkiye Kupası'nda gruplara göre oluşan maç programı şöyle:

A Grubu (Hatay)

29 Ocak Cuma:

13.00 Antalyaspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor

B Grubu (Adana)

Yarın:

14.00 Beykoz Belediyespor-Seyhan Belediyespor

17.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor

29 Ocak Cuma:

14.00 Seyhan Belediyespor-Nülüfer Belediyespor

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor

30 Ocak Cumartesi:

13.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

15.30 Köyceğiz Belediyespor-Seyhan Belediyespor

C Grubu (İstanbul)

30 Ocak Cumartesi:

13.00 Bahçelievler Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

31 Ocak Pazar:

11.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor

1 Şubat Pazartesi:

13.00 Spor Toto-Bahçelievler Belediyespor

D Grubu (Tokat)

Yarın:

13.00 Tokat Gençlik-Beşiktaş Aygaz

29 Ocak Cuma:

13.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe

30 Ocak Cumartesi:

13.00 Göztepe-Tokat Gençlik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay