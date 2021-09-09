Hentbolda Erkekler Süper Kupa sahibini buluyor
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Hentbolda Erkekler Süper Kupa sahibini buluyor

Hentbolda Erkekler Süper Kupa sahibini buluyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın Muğla'da karşı karşıya gelecek.

Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın Muğla'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig şampiyonu Spor Toto ile Türkiye Kupası'nın sahibi İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki karşılaşma, Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanacak.

Saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak maçı, Kürşad Erdoğan-İbrahim Özdeniz hakem ikilisi yönetecek.

Spor Toto, eski adı Maliye Milli Piyango ile 2011 yılında Süper Kupa'nın sahibi olurken, İzmir Büyükşehir Belediyespor 2010 yılında final oynama başarısı gösterdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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