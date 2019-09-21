Hentbolda Erkekler Süper Kupa sahibini buluyor

21.09.2019 09:16

Hentbolda Erkekler Süper Kupa yarın İstanbul'da sahibini bulacak.

Maltepe'deki Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçta geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Aygaz ile Türkiye Kupası yarı finalisti Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Beykoz Belediyespor, Türkiye Kupası finalisti SELKA Eskişehir Hentbol ile diğer yarı finalist 1955 Batman Belediyespor'un ligden çekilmesinin ardından Süper Kupa maçına çıkacak.

Beşiktaş 16. kupa peşinde

Beşiktaş Aygaz, daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası olarak oynanan ve 2010 yılından itibaren Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda 15 kez mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda son 5 yılın şampiyonu siyah-beyazlılar, GSGM Kupası'nı 8, Süper Kupa'yı ise 7 kez kazanmayı başardı.

Beşiktaş Aygaz ile Beykoz Belediyespor daha önce 2017 yılında Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi ve kazanan taraf 28-26'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.

Beykoz Belediyespor ise, tarihinde ikinci kez mücadele edeceği kupada ilk zaferine ulaşmak için parkeye çıkacak.

Kaynak: AA